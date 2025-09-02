“No he tenido alianza, ni comunicaciones con el Gobierno”: habla María Patricia Balanta

Faltan horas para que el Senado, este miércoles, 3 de septiembre, defina quién ocupará la vacante en la Corte Constitucional y los dos favoritos para llegar al cargo de magistrado son el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo y la jurista María Patricia Balanta, quien ha sido señalada de ser la candidata del Gobierno para tal fin en el tribunal.

¿Tiene cercanía con el Gobierno Nacional?

Sin embargo, en los micrófonos de W Sin Carreta, la misma Balanta desmintió los señalamientos. “ Yo no tengo ninguna alianza ni he tenido comunicaciones con el Gobierno . Ellos aceptaron, seguramente, acoger mi candidatura y lo hicieron de buena voluntad. Yo no tengo más que agregar a eso, pudieron haberlo hecho con otro candidato porque estamos en una democracia”.

“No soy cercana a ningún partido, he estado en la rama judicial durante 45 años y yo no tengo alianzas políticas ni nada porque eso está proscrito para nosotros“, agregó la jurista.

¿Hay relación con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro?

Así mismo, Balanta se refirió a si tendría alguna la relación con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. “Lo que yo siento es que la gobernadora está muy contenta de que una vallecaucana de estratos muy bajos, que así empezó mi vida, esté postulada para semejante dignidad”, dijo.

Explicando, además, que la mandataria departamental “estaba en vacaciones. Me mandó una comunicación con alguien, un asesor o algo, de que iba a acompañarme, pero hasta ahí. Seguramente me estará acompañando, pero la verdad he estado todos estos días dedicada a mi trabajo del Tribunal de Buga y hasta hoy viajaré a Bogotá”.

Además, confirmó que buscó a algunos senadores. “Pasé por los despachos de los senadores durante mi día de permiso, y si no estaban les dejaba mi perfil y una solicitud respetuosa que les elevé a cada uno, así lo hice. Muchos me recibieron. Era para que supieran quién soy”.

