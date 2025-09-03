Actualidad

Corte Constitucional: ponencia pide dejar en firme ley que prohíbe las corridas de toros

La discusión se llevará a cabo este miércoles, en el séptimo punto del orden del día.

MÁLAGA, 19/08/2024.- El torero Borja Jiménez con su primero en la corrida de este lunes, la sexta de la Feria de Málaga 2024, con los espadas David Galán, Borja Jiménez y Ginés Marín en la Plaza de toros de La Malagueta, Málaga, con toros de Laguna Janda. EFE/ Jorge Zapata

La Corte Constitucional discutirá este miércoles dentro de su orden del día, la demanda que fue interpuesta contra la ley que prohibió las corridas de toros en Colombia, y la cual comenzaría a tener efectos plenos en los próximos tres años.

La ponencia, presentada por el magistrado Miguel Polo Rosero, a consideración de la Sala, pide dejar en firme la vigencia de la ley, desestimando los cargos de la demanda y considerando que el proyecto representa un paso adelante en la protección de los animales.

La acción judicial que fue presentada por distintos sectores cercanos a las corridas de toros, se encuentra en el séptimo punto del orden del día, y conforme avance la Sala de este miércoles se conocería en la misma jornada una decisión de fondo.

Cabe resaltar que la ley que prohíbe las corridas contó con el respaldo además del procurador general Gregorio Elajch, quien señaló en su concepto que se debe proteger a los animales como seres sintientes.

