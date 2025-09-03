España reiteró su apoyo “indiscutible” a Ucrania y considera “esencial” un alto el fuego. Foto: EFE.

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, subrayó este miércoles (3 de septiembre) el “indiscutible” apoyo de España a Ucrania y aseguró que es “esencial” un alto el fuego para defender una paz “justa y duradera”.

“El pueblo ucraniano debe tener libertad para decidir su propio futuro. La vía hacia la paz en Ucrania no se puede decidir sin Ucrania”, incidió Robles en un comunicado antes de participar hoy en la reunión preparatoria, convocada por los ministros de Francia y Reino Unido, del encuentro de mañana en París de los líderes europeos de la Coalición de Voluntarios para Ucrania.

Añadió que las negociaciones de paz “solo pueden ser fructíferas si se producen en un contexto de alto el fuego o de reducción de las hostilidades”.

Además, la ministra española enfatizó que “las fronteras internacionales no pueden cambiarse por la fuerza” y Ucrania, al igual que el resto de países europeos, “debe contar con garantías de seguridad fiables”.

Como muestra del apoyo, España participa en la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo a Ucrania(EUMAM), en la que adiestra a soldados ucranianos, además del envío de material a la zona de conflicto, que comenzó con la invasión rusa de febrero de 2022.

El próximo viernes Robles visitará la Academia de Infantería de Toledo (centro español), donde se lleva a cabo la formación de estos militares ucranianos.

Escuche W Radio en vivo aquí: