Fiscalía retiró solicitud de imputación contra Jorge Mattos: Defensa y víctimas buscarán un acuerdo

La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el empresario Jorge Enrique Mattos Barrero, tras acceder a la solicitud de la defensa y de las víctimas de frenar temporalmente la diligencia mientras avanzan en un posible acuerdo.

En la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, el abogado Santiago Trespalacios, defensor de Mattos Barrero, le solicitó al Juez 130 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá que aplazara la audiencia de imputación de cargos contra su cliente, teniendo en cuenta que había interés de llegar a un acuerdo que beneficiara a las víctimas.

El abogado Trespalacios señaló que sostuvo una conversación con el apoderado de las víctimas, Jacques Simhon, para avanzar en la negociación de un acuerdo que atendiera las preocupaciones de los afectados.

A su turno, el fiscal Juan Manuel Rubio Ariza consideró pertinente la petición de la defensa y de las víctimas, y decidió retirar la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el empresario Mattos Barrero.

No obstante, de no llegar a un acuerdo, la Fiscalía nuevamente solicitaría la audiencia y formalizaría la imputación.

¿De qué se trata este caso?

La imputación se iba a adelantar por la presunta comisión de los delitos relacionados con el supuesto fraccionamiento irregular de un pent-house de 800 metros cuadrados en el edificio Neos Nogal, así como las obras de división que habrían generado apropiación irregular de zonas comunes y riesgos para los propietarios en el edificio.