La reportera colombiana de guerra Catalina Gómez gana un premio internacional en España

La reportera colombiana de guerra Catalina Gómez Ángel, que ha cubierto conflictos en Siria, Palestina, Irak, Egipto, Líbano, Turquía, Afganistán e Irán, ganó este martes en España el I Premio Internacional de Periodismo David Beriain.

Residente en Irán desde 2022, esta reportera especializada en Oriente Medio informa en la actualidad sobre la invasión rusa de Ucrania, recuerda el jurado, que eligió como finalista a la periodista afgana y activista por los derechos de las mujeres Khadija Amin.

“Catalina ha dedicado su carrera al periodismo de guerra, informando de forma comprometida y constante desde lugares tan complejos como Afganistán, Irán, Gaza, Siria, Irak, Ucrania y la crisis de refugiados en Europa”, resaltó este martes Mayte Carrasco, miembro del jurado.

“Su labor se distingue porque no se limita a viajar a las zonas de conflicto: vive en Irán, en pleno Oriente Medio, desde donde ha hecho de la región su base de trabajo. Su forma de ejercer el oficio se apoya siempre en pisar el terreno, compartir la vida con las personas sobre las que informa y narrar con rigor e integridad historias que otros prefieren ocultar”, valoró.

El Premio Internacional de Periodismo David Beriain lleva el nombre de este periodista español que el 26 de abril de 2021 murió asesinado en Burkina Faso con el cámara Roberto Fraile y el conservacionista Rory Young.

El galardón, que será entregado el próximo 25 de octubre en la localidad natal de David Beriain (Artajona), reconoce cada dos años a profesionales del periodismo con una trayectoria internacional destacada por su excelencia en el reporterismo y una sólida defensa de la dignidad de las personas y los valores humanos de honestidad, libertad, respeto, justicia y solidaridad.