Lotería del Huila: resultados del 2 de septiembre de 2025

La Lotería del Huila se juega todos los martes a las 11:00 de la noche, después de la Lotería de la Cruz Roja. Es importante destacar que puede ver esta lotería en transmisión en vivo por el Canal 1 o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Resultados Lotería del Huila HOY 2 de septiembre

Este martes 2 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería del Huila por un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: x de la serie x.

No se pierda todos resultados de los demás premios, que suman hasta $9.600 millones, de la Lotería del Huila aquí:

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para comercializar la Lotería del Huila se cuenta con una red de distribuidores localizados en casi todos los departamentos del país, contribuyendo a generar empleo en familias que se dedican a esta actividad.

El billete de la Lotería del Huila puede obtenerlo acudiendo a cualquiera de las sucursales y puede encontrar la que le quede más cercana seleccionando su lugar de residencia y conociendo las direcciones en este link: https://loteriadelhuila.com/distribuidores/

La Lotería del Huila fue creada en 1994 bajo el nombre de Empresa de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del departamento del Huila tras la suspensión y liquidación de la Beneficencia del Huila. La empresa tiene como objetivo “generar recursos que se destinarán exclusivamente a los servicios de salud”.

¿Cómo comprar la Lotería del Huila en línea?

Asimismo, también podrá comprar su tiquete en línea siguiendo los pasos a continuación:

Puede ingresar a la página de la lotería: https://juega.loteriadelhuila.com/play

Eligiendo una de las modalidades, entre ellas Lottired.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Seleccione la de su interés con la opción ‘Jugar ahora’.

Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PSE y esperar el resultado millonario.

¿Qué premios entrega la Lotería del Huila?

Las personas que deseen participar en la Lotería del Huila tendrán diversas posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 2.000′000.000 pesos.

2.000′000.000 pesos. Premio Seco de 150′000.000 pesos.

150′000.000 pesos. Premio Seco de 100′000.000 pesos.

100′000.000 pesos. Premio Seco de 30’000.000 pesos.

30’000.000 pesos. Premio Seco de 15’000.000 pesos.

15’000.000 pesos. Ganafijo sin serie: 2’530.120 pesos.

¿Qué premios puede ganar con aproximación de número?

Última Premio Mayor: 144.578 pesos.

144.578 pesos. Dos primeras del Mayor: 2’710.843 pesos.

2’710.843 pesos. Dos últimas del Mayor: 2’710.843 pesos.

2’710.843 pesos. Tres primeras cifras del Mayor: 14’909.639 pesos.

14’909.639 pesos. Dos primeras y última del Mayor: 11’295.181 pesos.

11’295.181 pesos. Tres últimas cifras del Mayor: 11’295.181 pesos.

11’295.181 pesos. Premio Mayor en cualquier orden: 5’421.687 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir, 2.259.120 pesos.