Más del 50% del territorio cordobés se ha declarado en calamidad pública por fuertes lluvias. Foto: Colprensa (referencia).

Montería

Cerca de 16 de los 30 municipios que tiene el departamento de Córdoba han declarado la calamidad pública por las fuertes lluvias que ha venido enfrentando esta sección del país.

Según los reportes conocidos, las zonas que han acudido a esta figura para atender la crisis son Tierralta, Puerto Libertador, Buenavista, San Pelayo, Moñitos, Montelíbano, Ayapel, Lorica, Los Córdobas, Cotorra, Ciénaga de Oro, Sahagún, Cereté, Canalete, Purísima y Puerto Escondido.

El último en sumarse al listado fue Puerto Escondido, donde el pasado 2 de septiembre fuertes vientos e intensas lluvias derribaron enormes árboles que impidieron el paso durante varias horas por la principal vía de acceso a la zona turística.

Desde esta jurisdicción costera, la administración municipal dijo que “hacemos un llamado urgente a la Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo Departamental y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres , para que nos brinden su apoyo con ayudas humanitarias y el suministro de maquinaria amarilla, que nos permitan mitigar las emergencias”.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), emitió la siguiente alerta que podría empeorar aún más el panorama en estos municipios: