MinSalud anuncia disponibilidad y llegada de medicamentos esenciales para UCI y urgencias

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó que el país contará con el abastecimiento de medicamentos críticos usados en unidades de cuidados intensivos, quirófanos y servicios de urgencias. Entre ellos están noradrenalina, midazolam, azul de metileno, vasopresina y fentanilo, algunos de los cuales han tenido problemas recientes de desabastecimiento.

Para garantizar la oferta, el Gobierno activó la figura de Medicamentos Vitales No Disponibles (MVND), que permite su importación cuando los laboratorios locales no pueden fabricarlos.

Con este mecanismo ya se han traído lotes de noradrenalina y azul de metileno, mientras que la vasopresina llegará al país en los próximos 15 días. En paralelo, se gestionan importaciones de n-acetilcisteína y fentanilo, que reforzarán el inventario hospitalario en las próximas semanas.

En contraste, otros medicamentos inyectables de uso intrahospitalario, como furosemida, milrinona, atropina, amiodarona, relajantes musculares, propofol y lidocaína, mantienen una disponibilidad estable gracias a la producción nacional y a importaciones previamente autorizadas.

El 26 de agosto, el Ministerio reunió a Invima, el Fondo Nacional de Estupefacientes, Superintendencias, sociedades médicas, EPS, gremios farmacéuticos e importadores para revisar el estado de cada medicamento. Del balance se destacan los siguientes puntos:

Noradrenalina: aunque uno de los principales fabricantes suspendió operaciones, importadores ya confirmaron la llegada de 100.000 unidades esta semana.

aunque uno de los principales fabricantes suspendió operaciones, importadores ya confirmaron la llegada de 100.000 unidades esta semana. Vasopresina: fue aprobada como medicamento vital no disponible y se espera su distribución nacional en los próximos días.

fue aprobada como medicamento vital no disponible y se espera su distribución nacional en los próximos días. Azul de metileno: importadores reportaron disponibilidad de 8.000 unidades desde el 10 de septiembre.

importadores reportaron disponibilidad de 8.000 unidades desde el 10 de septiembre. Furosemida y milrinona: laboratorios nacionales aumentaron la producción y reportan oferta suficiente para cubrir la demanda.

laboratorios nacionales aumentaron la producción y reportan oferta suficiente para cubrir la demanda. Fentanilo: se aprobaron cupos adicionales que garantizarán más unidades entre septiembre y diciembre.

El Ministerio reiteró que continuará con el seguimiento semanal al mercado de estos fármacos junto con Invima y otros actores del sector, para asegurar la atención en los servicios de urgencias y cuidados intensivos en todo el país.