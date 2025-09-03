Murieron tres integrantes del grupo armado organizado residual Subestructura 28 en Arauca

Tropas del Ejército Nacional, de manera conjunta, coordinada e interinstitucional con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, sostuvieron combates contra integrantes del grupo armado organizado residual Subestructura 28 José María Córdova, en la vereda El Palmar, municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.

Durante estos enfrentamientos murieron tres sujetos pertenecientes a esta estructura, así como la incautación de un significativo arsenal y material logístico que fortalecía sus acciones terroristas.

Entre el material incautado se encuentran 4 fusiles, 2 escopetas, más de 650 cartuchos de diferentes calibres, proveedores y 30 uniformes camuflados, además de arneses, cinturones, chalecos, equipos de campaña y abundante intendencia. En lo referente a explosivos, fueron hallados 40 balones bomba, 31 canecas con ANFO, artefactos explosivos improvisados listos para ser lanzados desde drones o activados por presión, rampas de lanzamiento, pólvora negra y granadas de mortero, material con el cual se pretendían ejecutar acciones criminales en contra de la población civil y la Fuerza Pública.

De igual forma, se incautó una antena satelital con equipos de comunicación, un tractor con tráiler, víveres, cuadernos con información manuscrita y dos plantas eléctricas portátiles.