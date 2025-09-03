Murió Nicolás Ávila, exjefe de gabinete de Alejandro Gaviria

Nicolás Ávila Venegas, quien se desempeñó como jefe de gabinete del exministro de Educación Alejandro Gaviria, murió en Bogotá en circunstancias aún no esclarecidas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que el cadáver ingresó como anónimo y fue entregado el 30 de agosto a esa institución, donde avanza la investigación sobre la causa de su deceso.

Su cuerpo permaneció varios días en Medicina Legal antes de que sus familiares pudieran identificarlo. Hasta ahora, las autoridades no han divulgado un informe oficial sobre la causa del fallecimiento.

Quien fue su jefe directo, Alejandro Gaviria, lamentó la noticia y confirmó que el cuerpo llegó a Medicina Legal como anónimo, lo que despierta inquietudes.

Por su parte, la Fiscalía aún no ha emitido declaraciones sobre avances o hipótesis en curso.

Ávila Venegas también ejerció el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores de la Misión de Colombia ante la ONU, con sede en Ginebra.