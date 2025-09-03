Murió Nicolás Ávila, exjefe de gabinete de Alejandro Gaviria
El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que el cuerpo del exfuncionario Nicolás Ávila Venegas ingresó de forma anónima. El exjefe de gabinete murió en Bogotá.
Nicolás Ávila Venegas, quien se desempeñó como jefe de gabinete del exministro de Educación Alejandro Gaviria, murió en Bogotá en circunstancias aún no esclarecidas.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que el cadáver ingresó como anónimo y fue entregado el 30 de agosto a esa institución, donde avanza la investigación sobre la causa de su deceso.
- Puede leer: Hay desidia y falta de atención a un problema que afecta a pacientes de Colombia: Alejandro Gaviria
Su cuerpo permaneció varios días en Medicina Legal antes de que sus familiares pudieran identificarlo. Hasta ahora, las autoridades no han divulgado un informe oficial sobre la causa del fallecimiento.
Quien fue su jefe directo, Alejandro Gaviria, lamentó la noticia y confirmó que el cuerpo llegó a Medicina Legal como anónimo, lo que despierta inquietudes.
- Lea aquí: “El país tiene que evitar una tercera oleada política”: Alejandro Gaviria y Jesús Abad Colorado
Por su parte, la Fiscalía aún no ha emitido declaraciones sobre avances o hipótesis en curso.
Ávila Venegas también ejerció el cargo de primer secretario de Relaciones Exteriores de la Misión de Colombia ante la ONU, con sede en Ginebra.