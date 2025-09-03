Proyectos de huertas y viveros llegan a comunidades rurales en Santa Marta

Santa Marta

Comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta contarán con una inversión cercana a los 926 millones para la ejecución del proyecto fortalecimiento del Consejo Distrital de Desarrollo Rural, Pesquero y Ambiental (Coderpa).

Esta iniciativa beneficia a productores rurales de Minca, Bonda, Guachaca, Taganga y comunidades indígenas, a través de la implementación de huertas y viveros que promueven la sostenibilidad y el respeto por la cultura y el entorno natural.

Un total de 20 comunidades indígenas recibieron huertas comunitarias, en reconocimiento al enfoque diferencial étnico que orienta el proyecto, es decir, 11 comunidades del pueblo Kogui, 3 comunidades de los Wiwa: 5 comunidades de los Arhuacos y 1 del pueblo Narakamanta.

De manera complementaria, se adelantó la entrega de 70 huertas a familias campesinas en Guachaca, que incluyen herramientas, abonos y semillas de hortalizas, frutas y granos, además de acompañamiento técnico.