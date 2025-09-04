Actualidad

Consejo de Estado declara que elección de José Ismael Peña como rector de la Nacional fue legal

Tal decisión no representa su regreso al cargo, pues aún resta por resolverse la demanda contra el nombramiento del rector actual.

José Ismael Peña, nuevo rector de la UNAL | Foto: Cortesía

El Consejo de Estado niega la demanda que buscaba anular la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, al encontrar que el proceso que culminó con su selección no tuvo irregularidades.

Tal decisión no representa su regreso al cargo, pues aún resta por resolverse la demanda contra el nombramiento del rector actual, Leopoldo Múnera.

Noticia en desarrollo...

