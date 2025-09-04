CRC investiga a RTVC por emisión de escenas sexuales en franja familiar

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) inició un procedimiento administrativo sancionatorio contra RTVC S.A.S., operador público de Señal Colombia, por la posible emisión de contenido con connotaciones sexuales explícitas durante horario de protección familiar.

El episodio en cuestión ocurrió el pasado 8 de febrero, dentro del programa En Cine Nos Vemos, cuando se transmitió la película Aquarius en una franja destinada a todo público.

La investigación surge después de que una queja ciudadana alertara sobre la polémica emisión entre las 20:10 y las 21:30 horas, lo que motivó un análisis técnico y jurídico del material por parte de la CRC, que concluyó que el contenido podría no ser apropiado para niños y adolescentes.

Con base en ello, la CRC formuló cargos contra RTVC por presunta violación del numeral 6 del artículo 47 de la Ley 1098 de 2006, así como de los artículos 16.4.1.8 y 15.2.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, que regulan la clasificación y emisión de contenidos televisivos.

El acto administrativo fue notificado a RTVC el pasado 28 de agosto. Desde ese momento, la entidad cuenta con un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos y aportar pruebas, conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.