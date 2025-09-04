En nuevo ataque asesinan a un contratista de un ingenio azucarero en Guachené, Cauca

El Sector Agroindustria de la Caña (Asocaña) confirmó que en nuevo ataque, durante este miércoles, 3 de septiembre, fue asesinado un contratista de un ingenio azucarero en un atraco en zona rural de Guachené, Cauca.

La preocupación en los cañeros es creciente por los altos índices de inseguridad que están enfrentando, pues este es el segundo ataque que se registra en dos días.

Se debe recordar que otro trabajador se debate entre la vida y la muerte debido a que fue herido por un disparo en un ataque en la vía Puerto Tejada-Candelaria.

Le puede interesar Denuncian nuevo ataque contra trabajadores de un ingenio azucarero en el Cauca

Ante el escenario, tanto Asocaña como los ingenios azucareros reiteraron que la situación de inseguridad en los municipios donde generan labores está desbordada y que los principales afectados y víctimas terminan siendo los trabajadores del sector.

Asocaña señaló: “Exigimos al Gobierno Nacional, a la fuerza pública, a la justicia colombiana y a las autoridades regionales medidas inmediatas y efectivas que frenen esta escalada de violencia y garanticen condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores y para la ciudadanía en general en esta región”.

Se debe recordar, que el sector cañero del país viene haciendo este tipo de alertas y pidiendo una urgente intervención por parte de las autoridades desde hace meses, sin embargo, hasta el momento no se han obtenido las respuestas requeridas.