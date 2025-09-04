Santa Marta se consolida como la capital energética de Colombia

Santa Marta

Durante el 2do Foro Offshore Caribe y Progreso, liderado por FITAC y Campetrol, se coincidió en que la capital del Magdalena cuenta con lo necesario para convertirse en la capital energética de Colombia. La región viene liderando diferentes proyectos que permite capacitar a la ciudad en proyectos de transición energética, esto luego del hallazgo del pozo Sirius-2.

“Bueno, yo creo que hoy dejamos en evidencia que Santa Marta se presenta como la capital energética a Colombia y esto definitivamente es una gran oportunidad para reescribir la historia en materia de desarrollo económica y competitividad para el distrito de Santa Marta en la conmemoración y celebración de los 500 años”, dijo Carlos Jaramillo, secretario de desarrollo económico.

Por su parte el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Orlando Velandia, coincide que estos proyectos son altamente demandantes en bienes y servicios; no se desarrollan con pocas personas, requieren infraestructura y logística de gran escala y mano de obra calificada local cuando llegue la demanda.

Entre tanto, Miguel Espinosa, presidente ejecutivo de FITAC, destacó el papel estratégico de la ciudad en el desarrollo de la industria offshore, reconociendo avances logísticos realizados y el compromiso institucional.

Santa Marta deja atrás el modelo económico centrado únicamente en turismo y agroindustria para dar un salto hacia la diversificación. Hoy, se abre paso a la energía como motor de desarrollo, atracción de inversión y transformación social.