Regiones

Santa Marta fue sede del encuentro de abogados del Caribe

La jornada que reunió a reconocidas personalidades del ámbito jurídico y académico, contó con la presencia del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach.

Santa Marta fue sede del encuentro de abogados del Caribe/ Alcaldía

Santa Marta

Santa Marta fue el escenario del encuentro de los Abogados Externadistas del Caribe Colombiano, un espacio de diálogo y reflexión sobre los retos jurídicos y democráticos que enfrenta el país.

El encuentro, que reunió a reconocidas personalidades del ámbito jurídico y académico, contó con la presencia del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, quien exaltó el papel de Santa Marta y se unió a los reconocimientos en el marco de la celebración de sus 500 años.

Regalo para Santa Marta

La institución de educación superior otorgará una beca completa para el mejor estudiante de Santa Marta -que sea de escasos recursos.

“Ese es el regalo que el Externado de Colombia le ha traído a Santa Marta con ocasión de sus 500 gloriosos primeros años. Hemos otorgado una beca completa para un estudiante de escasos recursos, que incluye matrícula y apoyo de sostenimiento en Bogotá, cualquiera que la carrera que escoja”, dijo el rector de la institución, Hernando Parra Nieto.

