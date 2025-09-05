EN VIVO 🔴 Brasil vs. Chile: Siga el minuto a minuto del encuentro de Eliminatoria Sudamericanas

Este jueves, 4 de septiembre, la Selección de Brasil recibirá a Chile por la fecha número 17 de las eliminatorias Conmebol.

A pesar de que Chile ya se encuentra eliminada desde la fecha pasada, no le dejará el camino libre a Brasil.

Por su parte, los dirigidos por Carlo Ancelotti con una victoria asegurarían su clasificación al próximo mundial. No obstante, más allá de los resultados, el técnico italiano debe mejorar el juego de la ‘verdeamarela’.

Siga el minuto a minuto del partido aquí: