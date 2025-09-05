¡Extrajo el conejo de la chistera! Emocionante narración de Martín De Francisco al golazo de Córdoba
Escuche la narración de Marín De Francisco en toda su esencia al gol de la Selección Colombia ante Bolivia.
Jhon Córdoba. Foto: Gabriel Aponte/Getty Images.
La Selección Colombia se enfrenta a la Selección de Bolivia en la búsqueda de acercarse a la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un tanto de James Rodríguez y uno de Jhon Córdoba, el equipo de Néstor Lorenzo gana parcialmente el encuentro 2-0 al minuto 75.
“gal ,gal, gal, que pase de Quintero a Jhon Córdoba, una pelota profunda con gran trazo expoliador, omnívoro y voraz. Qué alarido sordo e implosivo, la magnitud del destrozo llego extremos espeluznantes, extrajo el conejo de la chistera.
