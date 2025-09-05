El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¡Extrajo el conejo de la chistera! Emocionante narración de Martín De Francisco al golazo de Córdoba

La Selección Colombia se enfrenta a la Selección de Bolivia en la búsqueda de acercarse a la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un tanto de James Rodríguez y uno de Jhon Córdoba, el equipo de Néstor Lorenzo gana parcialmente el encuentro 2-0 al minuto 75.

“gal ,gal, gal, que pase de Quintero a Jhon Córdoba, una pelota profunda con gran trazo expoliador, omnívoro y voraz. Qué alarido sordo e implosivo, la magnitud del destrozo llego extremos espeluznantes, extrajo el conejo de la chistera.