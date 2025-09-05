Policía incauta más de media tonelada de marihuana que era transportada en una camioneta en Caldas

Manizales

Entre Manizales y Dosquebradas (Risaralda), la policía interceptó una camioneta, al verificar su interior, hallaron 599 kilos de marihuana, cuyo valor en el mercado ilegal asciende a 600 millones de pesos. De acuerdo a las investigaciones, el estupefaciente provenía del Cauca y tenía como destino el centro del país y utilizaron esta ruta con la pretensión de evadir los controles policiales.

El teniente coronel Víctor Hugo Bastidas Portilla, subcomandante de la Policía Metropolitana de Manizales, indica que “durante la verificación del vehículo se estableció que había sido reportado como hurtado días antes en la ciudad de Cali”.

Bastidas Portilla, agrega que en el procedimiento un hombre de 25 años, identificado como ‘Kevin’, quien conducía el carro fue capturado y determinaron que presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes. El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Durante este año, la Policía Metropolitana de Manizales ha capturado a 1.878 personas, de las cuales, 816 han sido por tráfico de estupefacientes. Igualmente, ha logrado incautar más de dos toneladas de marihuana en coordinación con las autoridades del departamento de Risaralda.