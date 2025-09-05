“Vamos hacia una victoria sobre el traquetismo armado”: Petro tras entrega de ‘Giovanny’

Tras la entrega a las autoridades de alias ‘Giovanny’, cabecilla de las disidencias Farc en el departamento de Cauca, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, señaló: “Vamos hacia una victoria del pueblo colombiano sobre el traquetismo armado”.

El presidente Petro explicó que el éxito de la estrategia de entrega de cabecillas “consiste en la labor político militar y social en el Cañón del Micay y en lograr que se dificulte al máximo la salida de cocaína por el Pacífico”.

Alias ‘Giovanny’ reemplazó en la estructura Carlos Patiño a alias ‘Kevin’, quien también se entregó hace algunas semanas al Ejército Nacional.

Esto “muestra la debilidad en la que se encuentra la fuerza del Estado Mayor Central (EMC) en el Cauca. Invito al campesinado cultivador de hoja de coca a buscar la ayuda del Gobierno, para sustituir en masa los cultivos lícitos”, afirmó Petro.

‘Giovanny’ sería el responsable del reclutamiento forzado de más de 200 niños. Además, fue el líder de líneas de narcotráfico para las disidencias, habría asesinado a un niño en Cauca y atacó con drones a la fuerza pública en Argelia.

De acuerdo con lo establecido, el cabecilla, en medio de la ‘Operación Perseo’, ordenó a un grupo de sus hombres adelantar un ‘Plan Pistola’ contra los integrantes de la fuerza pública que se encuentran desplegados en el corregimiento de El Plateado.

Alias ‘Giovanny’ les ordenó a sus hombres que, vestidos de civil y con pistolas y fusiles, aprovecharán la presencia de las tropas en las calles y “atentarán contra la vida de policías y soldados, aún a costa de la población civil que se encontrará cerca y que podría ser víctima de una bala perdida”, dijeron las Fuerzas Militares.