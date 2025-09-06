Exsecretario general de la ONU será presidente honorario de una organización propalestina

Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU desde 2007 a 2016, será el presidente honorario de UN Staff for Gaza, una organización propalestina compuesta por empleados de las Naciones Unidas.

Así lo informó este viernes 5 de septiembre en un comunicado la asociación, de carácter privado y no afiliada formalmente ni respaldada por la ONU, que definió a Ki-Moon como “un distinguido exdiplomático y estadista mundial”.

La organización, formada por trabajadores de la ONU que participan en la iniciativa “a título privado y no oficial”, recordó el trabajo del coreano, de 81 años, como secretario general durante una etapa “turbulenta”.

Durante su mandato en la ONU, Ki-Moon supervisó la adopción de la Agenda 2030 y la firma en 2015 del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y además presionó con éxito para que se creara ONU Mujeres.

Además, defendió la solución de los dos Estados, “los derechos del pueblo palestino” y los intereses “legítimos” de seguridad de Israel.

En el comunicado, Ki-Moon se refirió a Gaza asegurando que, frente a las “violaciones del derecho internacional humanitario” y ante acciones que podrían considerarse “crímenes de guerra y de lesa humanidad”, es “alentador” ver el trabajo de la organización.

“Cada vida adicional que se pierde en una guerra que no respeta las normas -y sin que los autores de tales crímenes rindan cuentas- es un clavo más en el ataúd de un orden internacional basado en normas”, señaló.

Según UN Staff for Gaza, la trayectoria de Ki-Moon en la ONU comenzó cuando, siendo un niño desplazado por la guerra de Corea, recibió paquetes de alimentos y libros de texto educativos de Unicef.

En 2001 se incorporó por primera vez al personal de la ONU como jefe de gabinete del presidente de la Asamblea General, y antes de ser secretario general fue ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea entre 2004 y 2006.

Además, se desempeñó como miembro de la Misión de Corea del Sur ante la ONU y como director de la División de la ONU del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea.

