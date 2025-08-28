Secretario de la ONU dije que lo que pasa en Gaza “desafía la humanidad más básica”

La guerra en Gaza y sus terribles consecuencias humanitarias “son resultado de decisiones deliberadas que desafían la humanidad más básica (porque) Israel, como potencia ocupante, tiene obligaciones claras”, dijo este jueves 28 de agosto en una declaración ante los periodistas el secretario general de la ONU, António Guterres.

Guterres se refirió concretamente a que “la gente muere de hambre, las familias están rotas por los desplazamientos y la desesperación, las embarazadas afrontan riesgos inconcebibles y los sistemas vitales de comida, agua y salud han sido sistemáticamente desmantelados”, relató, describiendo estos hechos como “decisiones” de Israel.

El secretario general, de regreso de un largo viaje por Asia, dijo que los planes de Israel de atacar la ciudad de Gaza “deben cesar (porque) traerán consecuencias devastadoras”, antes de condenar el asesinato de periodistas en el reciente ataque al hospital Al Naser de Khan Younes, unos ataques que “son parte del catálogo interminable de horrores” que se producen además “con todo el mundo mirando”.

“Debe haber rendición de cuentas”, reclamó el político portugués.

Subrayó que la ONU y otras organizaciones colaboradoras, están haciendo en Gaza “todo lo que pueden, a menudo con grave riesgo personal”, pero “día tras día, nuestros esfuerzos son bloqueados, retrasados o denegados”, en referencia a las trabas que Israel impone sobre las misiones de ayuda humanitaria que esperan durante días en las fronteras de Gaza sin lograr un permiso de paso de Israel.

“Basta de excusas. Basta de obstáculos. Basta de mentiras”, zanjó Guterres.

