Ministro de Exteriores español habló con su homólogo saudí para condenar violencia en Gaza

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, insistió este miércoles en la solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí en una conversación con su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Albares dijo que en el diálogo abordaron la “insoportable” violencia en Gaza y la situación de los asentamientos ilegales en Cisjordania, además de respaldar a la Autoridad Nacional Palestina como interlocutor para la paz.

“Unimos fuerzas para aplicar la solución de dos estados. Apoyamos a la Autoridad Nacional Palestina como interlocutor para la paz. Trabajamos también para la estabilidad y prosperidad de Líbano y Siria”, señaló en la citada red social.

En los últimos días, Albares también ha hablado sobre la situación en Gaza con sus homólogos de Qatar, Mohmamed bin Abdulrahman Al Thani, y de Egipto, Badr Abdelaty,con los cuales abundó en el mismo mensaje y abogó por una pronta solución al conflicto.

