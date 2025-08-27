Ministro de Exteriores español habló con su homólogo saudí para condenar violencia en Gaza
Más de 62.800 personas han muerto y otras 158.000 han resultado heridas en los ataques israelíes contra la Franja desde octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí
El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, insistió este miércoles en la solución de dos estados para el conflicto palestino-israelí en una conversación con su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al Saud.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Albares dijo que en el diálogo abordaron la “insoportable” violencia en Gaza y la situación de los asentamientos ilegales en Cisjordania, además de respaldar a la Autoridad Nacional Palestina como interlocutor para la paz.
Lea también:
“Unimos fuerzas para aplicar la solución de dos estados. Apoyamos a la Autoridad Nacional Palestina como interlocutor para la paz. Trabajamos también para la estabilidad y prosperidad de Líbano y Siria”, señaló en la citada red social.
Le puede interesar: Palestina dice que Israel socavó la “cooperación internacional” tras veto a Barcelona
En los últimos días, Albares también ha hablado sobre la situación en Gaza con sus homólogos de Qatar, Mohmamed bin Abdulrahman Al Thani, y de Egipto, Badr Abdelaty,con los cuales abundó en el mismo mensaje y abogó por una pronta solución al conflicto.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles