Ministro belga de Exteriores pronosticó crisis de Gobierno si no hay más firmeza ante Israel

El viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, no descartó este lunes, 25 de agosto, bloquear iniciativas de socios del Gobierno federal si partidos como el soberanista flamenco N-VA y el liberal francófono MR siguen impidiendo una postura más firme hacia Israel y el reconocimiento del Estado palestino.

“Si no hay un tono más firme dentro del Gobierno con respecto a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno israelí, o si no se toman medidas a favor del reconocimiento de Palestina, se avecina una crisis importante”, advirtió Prévot, miembro del partido democristiano Les Engagés, en una entrevista al diario ‘De Standaard’ que recoge la agencia Belga.

Junto a Les Engagés, los democristianos flamencos de la CD&V y los socialdemócratas flamencos de Vooruit se desmarcan en la coalición del Gobierno federal de las posiciones sobre Israel de la N-VA y, sobre todo, del MR. “Para mí y para mi partido, Gaza es efectivamente una cuestión crucial”, insistió Prévot, que pidió “encontrar una solución dentro del Gobierno”.

Agregó que “la actitud de una sola persona no puede comprometer la reputación de todo el país”, en referencia al presidente del MR, Georges-Louis Bouchez.

El primer ministro belga, Bart De Wever (N-VA) y sus viceprimeros ministros, tienen previsto reunirse el miércoles, 27 de agosto, en un consejo de ministros restringido al que Prévot aseguró que acudirá con “propuestas concretas”.

Además del reconocimiento de Palestina, estas incluyen la prohibición de viajar para los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich; el veto de los productos procedentes de los territorios ocupados, o la prohibición de que armas sobrevuelen o sean transportadas a Israel, según Belga.

“No puedo imaginar que Bélgica se una al pequeño club de países que no reconocen a Palestina”, dijo Prévot, quien auguró que, “si perdemos el tren, la imagen internacional de Bélgica se verá afectada”.

El pasado viernes, 22 de agosto, varios ministros neerlandeses, entre ellos el de Exteriores, dimitieron del actual Gobierno de Países Bajos por el bloqueo de la coalición en funciones al intento de tomar medidas contra Israel que consideran “necesarias”, dada la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y el avance de asentamientos en Cisjordania.

