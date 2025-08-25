Ataque al hospital Nasser de Gaza deja al menos 19 muertos, entre ellos 4 periodistas

El ataque israelí este lunes al hospital Nasser del sur de Gaza mató a 19 personas, cuatro de ellas periodistas que trabajaban para medios internacionales atacados en el punto donde solían hacer directos.

Según informaron fuentes del centro hospitalario y confirmó el Ministerio de Sanidad de Gaza, esta es la cifra de fallecidos en un ataque que consistió en dos impactos en el último descansillo de la escalera de incendios del edificio Al Yassine, donde los informadores solían grabar y hacer directos.

El ataque se produjo en la mañana de este lunes, cuando el centro recibió al menos dos impactos, uno de ellos sobre un grupo de periodistas entre los que estaban Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters); Mohamed Salama, camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera; Mariam Abu Daqqa, que trabajaba como independiente para agencias de noticias y televisiones internacionales y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC).

“El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos”, informó el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, que reportó “numerosos heridos”.

El último dato de muertos de Sanidad se sitúa en ocho personas, pero fuentes del complejo Nasser aumentaron los fallecidos a catorce.

En las imágenes del segundo ataque difundidas por la televisión egipcia Al Ghad, se puede ver a cinco personas subidas al último piso de una escalera de incendios, entre ellas al menos un periodista y dos trabajadores de rescate, que fueron impactados de lleno.

Consultado sobre el asunto, el Ejército israelí respondió que “está averiguando” lo ocurrido. Las fuentes del Nasser indicaron que de los 19 fallecidos, cuatro de ellos aún no han sido identificados.

Entre los muertos, además de los periodistas, hay un estudiante de sexto año de Medicina y el empleado de seguridad del complejo médico llamado Muhammad Mansour Al-Ajili, según las fuentes sanitarias.

Además, hay un trabajador de Defensa civil gazatí, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer, informó esta organización en un comunicado, que reportó siete heridos más entre sus trabajadores “mientras intentaban rescatar a los heridos y recuperar a los muertos”.

