La hambruna en Gaza “es el resultado de decisiones”, dijo el ministro de Exteriores belga

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, dijo este viernes, 22 de agosto, que la confirmación de la hambruna en Gaza “no es una catástrofe natural, es el resultado de decisiones” y condenó que haya niños muriendo de hambre debido al bloqueo de ayuda humanitaria por parte del Gobierno israelí.

“Es una vergüenza que en el siglo XXI haya niños muriendo de hambre porque se bloquea la ayuda. En este caso, la hambruna no es una catástrofe natural, es el resultado de decisiones. Decisiones que despojan a las personas de su dignidad y las condenan al sufrimiento”, dijo Prévot en un mensaje en redes sociales después de que las Naciones Unidas (ONU) declarase oficialmente la existencia de una hambruna en el asediado enclave palestino.

Un sistema independiente sobre seguridad alimentaria, respaldado y en el que se basa la ONU, confirmó por primera vez de manera oficial este viernes que se está produciendo una hambruna en la Franja de Gaza, añadiendo que “lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza”, la cual Israel se prepara para invadir.

Los datos también indican que las condiciones empeorarán aún más en las próximas semanas, con una expansión de la hambruna hacia el centro y el sur del enclave.

“Nuestra prioridad absoluta debe seguir siendo contribuir a una solución humanitaria en Gaza. Bélgica ha intensificado sus esfuerzos en las últimas semanas, pero aún queda mucho por hacer”, añadió el ministro belga, admitiendo que “los lanzamientos aéreos no son una respuesta suficiente” y que “solo un acceso humanitario completo, sin obstáculos e independiente por tierra y mar puede evitar una nueva tragedia”.

Prévot hizo un llamamiento “a todos los actores sobre el terreno para que garanticen que la ayuda humanitaria se entregue directamente a la población civil, sin interferencias ni desvíos”.

Asimismo, también insistió en “el impacto devastador del conflicto actual en Sudán”, donde tras dos años de guerra civil ya se ha declarado la hambruna en varias regiones.

“La hambruna, dondequiera que se produzca, es un fracaso de la humanidad. No podemos permitir que esto se convierta en la norma”, señaló el belga.

