Al menos 33 muertos este miércoles por ataques de Israel a Gaza. Foto: Elke Scholiers/Getty Images / Elke Scholiers

El Ejército israelí mató al menos a 33 personas en lo que va de miércoles (27 de agosto) en la Franja de Gaza, según el recuento de los hospitales gazatíes.

Del total de fallecidos, 16 se registraron en los hospitales del norte del enclave, donde se encuentra la ciudad de Gaza, foco de la nueva ofensiva israelí en la Franja.

En el sur de Gaza, se registraron 15 muertos y en los centros sanitarios del centro otros dos, indica el cómputo hecho por los hospitales de los fallecidos a causa de fuego israelí.

Estos datos se refieren a los cadáveres registrados en los hospitales del enclave palestino desde la medianoche hasta las 10.00 hora local de este miércoles, en un total de 10 horas.

El Ejército israelí opera desde hace algunos días en el extrarradio de la ciudad de Gaza y ayer martes se adentró desde el noreste hasta las puertas de la ciudad por la calle Al Saftawi, que delimita la capital gazatí y la zona de Yabalia.

Las operaciones son parte de los preparativos de Israel para tomar la capital gazatí, después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenara al Ejército expandir la ofensiva y desplazar a toda la población de la ciudad -alrededor de un millón de habitantes- hacia el sur.

Más de 62.800 personas han muerto y otras 158.000 han resultado heridas en los ataques israelíes contra la Franja desde octubre de 2023, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.

Escuche W Radio en vivo aquí: