Julio Reyes, director del Ibagué Festival 2025: “Los artistas somos mensajeros de la belleza”

Julio Reyes Copello, músico colombiano, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar del Ibagué Festival 2025 que tiene lugar por estos días en el departamento del Tolima y del que es director artístico en esta edición.

¿Cómo va el Ibagué Festival 2025?

“Ha sido muy conmovedor. Es una belleza. No pensé encontrarme con esta ciudad. Eso que suena como tan cliché, que es la capital musical de Colombia, es en serio, aquí existe el único bachillerato musical de Colombia y entonces el músico per capita, creo que hay un músico por cada 10 habitantes. Realmente aquí se habla música y eso me conmueve mucho porque eso hace que sea una sociedad sensible, una sociedad que le gusta escuchar, estoy de verdad gratamente sorprendido y logramos organizarlo en tiempo récord y tenemos una cantidad de actividades increíbles”.

“Nos aceptó la invitación Pablo Alborán, estoy trayendo también unos artistas de la nueva generación y todo alrededor de un concepto que ya se ha vuelto como un mantra para mí es que yo creo que los artistas somos mensajeros de la belleza y todo lo que tenemos que hacer es levantarnos todos los días a capturar nuestra versión de la belleza y traerla aquí a esta dimensión en su estado más puro para que hagamos la música que la gente necesita oír y no la que quiere oír, ahí es cuando la música tiene un poder verdaderamente formador en la sociedad” comentó.

¿Cómo percibe hoy la música colombiana fuera de Colombia?

“Es impresionante, yo siempre digo que nosotros tenemos como colombianos una misión y es que como aquí aprendimos a celebrar la vida en la adversidad, ese es el mensaje de nosotros y por eso creo que la misión de nuestro arte y de nuestra música es esa, aprender a celebrar la vida en medio de la adversidad y por eso creo que estamos teniendo tanto tanta relevancia a nivel mundial. ”

Le puede interesar: Curazao, un destino cada vez más visitado por los colombianos

¿Qué tipo de público asiste al Ibagué Festival 2025?

“Estamos hablando de todas las generaciones. Ha llegado gente de todo el país. Obviamente, esta es una comunidad muy musical. Está el bachillerato, está el Conservatorio del Tolima. Hay otras instituciones dedicadas a la música.

Ha habido mucho público, muy interesante todo lo que se respira cultural y artísticamente aquí en Ibagué” dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: