Curazao, un destino cada vez más visitado por los colombianos

“Colombia es el tercer mercado que más aporta a la isla después de Estados Unidos y Holanda” dijo Gerardo Fajardo, líder de estrategia comercial y desarrollo de negocio para Latinoamérica de la Oficina de Turismo de Curazao.

Willemstad, capital Curaçao. Foto: Getty Images

Aury Lamadrid

En los micrófonos de W Fin de Semana estuvo Gerardo Fajardo, Líder de estrategia comercial y desarrollo de negocio para Latinoamérica de la Oficina de Turismo de Curazao para hablar sobre Curaçao y como es un destino cada vez más atractivo para los colombianos.

Colombia es el tercer mercado que más aporta a la isla después de Estados Unidos y Holanda” dijo el líder con respecto a la creciente relación entre estos territorios.

Willemstad, la capital de la isla es uno de los atractivos, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, con grandes ofertas de gastronomía y paisajes.

North Sea Jazz Festival

El festival se establece en el 2010, en toda esta trayectoria han tenido diferentes artistas en donde no solo se toca el jazz, sino también salsa, funk, r&b, funk afro beat, para todas las audiencias.

Por esta diversidad en sus escenarios han tenido artistas como Bruno Mars, Sting, Diana Ross y Prince por lo que buscan tener artistas de relevancia y los géneros más atractivos.

Según Fajardo, se escogen los artistas de acuerdo con la necesidad del público pues este no va únicamente dirigido a quienes viven en la isla sino a todos los turistas que llegan únicamente a ver este festival.

Willemstad, capital Curaçao. Foto: Getty Images

