Galán no viajará a Washington: Aclaró que los alcaldes sí están facultados para ese viaje

En medio de la polémica por el próximo viaje de varios alcaldes de ciudades capitales a Washington para hablar con el Gobierno de Estados Unidos sobre la situación en materia de cultivos ilícitos en el país, el alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que no irá al viaje, pero sí apoya a sus homólogos.

“No viajaré esta semana a Washington por compromisos de agenda en Bogotá, como desde el miércoles pasado les manifesté a los alcaldes que viajarán a Estados Unidos”, dijo Galán

Y agregó, “considero importante aclarar que los alcaldes estamos facultados para viajar y adelantar gestiones internacionales en pro de los intereses de nuestras ciudades, como, por ejemplo, atraer inversiones o buscar cooperación en seguridad. Eso, cuando el viaje es financiado por el presupuesto de la ciudad, no requiere permiso o autorización del presidente ni del Gobierno Nacional”.

De igual forma, Galán aseguró que los alcaldes locales tienen clara su posición y trabajo, y no pretenden usurpar las funciones del presidente en las relaciones internacionales.

“Está claro que los alcaldes no podemos suplantar al presidente en su función de representar al país, liderar las relaciones internacionales de Colombia ni hablar a nombre del Estado colombiano, pero sí tenemos el deber de representar los intereses de nuestras ciudades. Eso hacemos y seguiremos haciendo”, concluyó.