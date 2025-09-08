Netanyahu advirtió sobre “medidas más severas” tras tiroteo con 6 muertos en Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que detendrán a “todos los que han ayudado” en el tiroteo con 6 muertos perpetrado por dos palestinos contra una parada de autobús cerca de un asentamiento de Jerusalén, y aseguró que se tomarán “medidas aún más severas” en la que describió como “una guerra intensa contra el terrorismo”.

“Estamos persiguiendo y cercando las aldeas de donde vinieron los asesinos. Atraparemos a todos los que los ayudaron y los enviaron, y tomaremos medidas aún más duras”, dijo Netanyahu desde el lugar del ataque cerca del asentamiento de Ramot Alon, anexionado como una barrio a Jerusalén.

El primer ministro, que envió sus condolencias a las familias de los seis fallecidos y el apoyo a las familias de los doce heridos, aseguró que están “en una guerra intensa contra el terrorismo en varios frentes” y prometió “destruir a Hamás”; a pesar de que este grupo no se ha atribuido los ataques.

“Quiero decirlo de la forma más clara posible: Estos asesinatos, estos ataques, en todos los sectores, no nos debilitan; solo aumentan nuestra determinación de completar las misiones que nos hemos propuesto”, apuntó el primer ministro.

Los dos supuestos agresores fueron abatidos por civiles armados y un soldado, de acuerdo con un comunicado de la Policía.

