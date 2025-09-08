Presidente de la Cámara denuncia dilaciones “sospechosas” en concesión del aeropuerto de Palmira

Cali

Luego de que Aeronáutica Civil asumiera oficialmente la operación pública del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, denunció que existe el riesgo de que el Gobierno Nacional no quiera abrir la licitación de la nueva concesión y calificó como “sospechosos” los reiterados retrasos en los cronogramas de la ANI.

“Ha habido ocho retrasos en el cronograma, a mí esto ya me suena un poco sospechoso, aquí estamos hablando de un solo gobierno, no es que el DNP le tire la pelota hacienda, tenemos que unificarnos, ser serios y sacar adelante el proceso que ya está listo, nosotros hemos liderado la comisión accidental y esperamos que la ANI, no solamente cumpla, sino que otorgue rápidamente la concesión para el beneficio de todos los vallecaucanos” indicó.

El congresista advirtió que la dilación pone en jaque el ambicioso proyecto de Alianza Público-Privada (APP) presentado en 2016, que contempla una inversión aproximada de $4.3 billones para la ampliación y modernización del aeropuerto durante los próximos 30 años.

“No podemos colocar en riesgo el desarrollo y la competitividad de todo un departamento, estamos hablando de un proyecto que va a generar más de 34 mil empleos y sobre todo que le va a entregar a una ciudad como Palmira, en los próximos 30 años, más de 2 billones de pesos”, detalló.

El presidente de la Cámara pidió además que Aerocivil garantice estándares técnicos y de calidad en la operación del aeropuerto que sirve a la capital de Valle.

“Aquí estamos hablando que el aeropuerto orbita al año entre 7 y 8 millones de pasajeros nacionales e internacionales, así que tiene una gran responsabilidad el gerente del aeropuerto”, agregó.

López espera que en un término de máximo ocho meses la aeronáutica civil entregue la concesión, para evitar poner en riesgo la competitividad del suroccidente colombiano.

Finalmente, anunció que el próximo 17 de septiembre se llevará a cabo un debate de control político, al que están citados la ANI, Aeronáutica Civil, Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, el alcalde de Palmira y directivos de Aerocali.