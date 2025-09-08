Regiones

Se invertirán $75.000 millones para la modernización del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta

Así lo confirmó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte.

Aeropuerto Simón Bolívar/ Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

Durante una mesa de trabajo liderada por el Ministerio de Transporte, en cabeza de su ministra, María Fernanda Rojas, se conoció que el Gobierno Nacional destinará 75.000 millones de pesos para la modernización del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de la ciudad.

Así lo confirmó el representante a la Cámara por el Magdalena, Hernando Guida, quien estuvo presente en el encuentro.

“Esto tendrá un impacto positivo en el turismo, que es la principal fuente de recursos de nuestra ciudad. (Mejorará) la economía, el empleo y el bienestar en todos los sectores sociales”, precisó el representante.

Las obras tendrán un tiempo máximo de ejecución de dos años, lo cual permitirá ampliar el aeropuerto en 3.740 m², aumentando su capacidad en un 60% para atender a 5,8 millones de pasajeros anuales.

Con estas obras se busca optimizar las salas de espera, plataformas de abordaje, sistemas de ventilación, equipamientos y zonas comerciales, entre otras.

