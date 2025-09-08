Autoridades incautaron 2000 bultos de carbón en Palermo, Magdalena

Santa Marta

El Batallón de Ingenieros de Combate N.° 2 Vergara y Velasco, de la Segunda Brigada, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelantó una acción en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitio Nuevo, Magdalena, contra las economías ilícitas que afectan el medio ambiente.

Durante la operación se incautaron 2000 bultos de carbón, equivalentes a 30 toneladas, con un valor aproximado de 60 millones de pesos en el mercado ilegal. Asimismo, se pudo establecer que la tala indiscriminada de árboles para la producción del material incautado habría generado un daño ambiental equivalente a la deforestación de aproximadamente 300 hectáreas de bosque nativo.

Durante el operativo fueron capturadas dos personas quienes deberán responder por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y posible daño ambiental, por lo que quedaron a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización.