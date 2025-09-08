Unas 15 viviendas resultaron afectadas por lluvias en Barranquilla

Lluvias en Colombia, imagen de referencia // Getty Images / Christoph Hetzmannseder

Barranquilla

En las últimas horas se conoció que, unas 15 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias que se registraron en Barranquilla este 8 de septiembre.

Según se ha conocido, uno de los sectores mas golpeados por las precipitaciones fue ‘Los Olivos I’, en la localidad Suroccidente de la ciudad.

De acuerdo con lideres sociales del sector, un arroyo se desbordó, ocasionando la inundación de viviendas cercanas y la pérdida de enseres.

Se trata del arroyo Orinoco, que también ha generado inundaciones en temporadas de lluvias anteriores.

Ante la situación, la comunidad pidió a las autoridades celeridad en los trabajos de canalización y limpieza del afluente.

Por las lluvias, el Distrito emitió una serie de recomendaciones, explicando que, según los pronósticos entregados por los servicios meteorológicos, el inicio de este período será desde mediados de septiembre, coincidiendo con la época de huracanes.

Ambos fenómenos naturales se extenderán hasta finales de noviembre, incidiendo en el aumento de las precipitaciones que estarán acompañadas de fuertes vientos, tormentas eléctricas y tornados.

Adicionalmente, advirtieron que, la presencia de intensas y seguidas lluvias, podrían provocar situaciones de riesgo como deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamiento de arroyos e inundaciones.

“Debido a estas predicciones, la Alcaldía de Barranquilla y la Oficina de Gestión del Riesgo hacen un llamado a la población, para que esté preparada y adopte las medidas preventivas necesarias para mitigar los riesgos, garantizar la seguridad, proteger la salud y la vida”, señaló la administración local.