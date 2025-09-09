Abren convocatoria para el proceso de designación de rector de la Universidad de Córdoba

Montería

El Consejo Superior de la Universidad de Córdoba aprobó la convocatoria mediante la cual se inició el proceso para la designación del rector de la institución para el periodo 2025-2031.

Según el cronograma, “hoy 9 de septiembre y mañana 10 de septiembre, se publicará el aviso de la convocatoria a través de medios de comunicación escritos a nivel nacional y regional, así como en la página web de la Universidad de Córdoba, www.unicordoba.edu.co., en la cual permanecerán todos los documentos relacionados con dicho proceso”.

“La inscripción de aspirantes será entre el 25 de septiembre y el 3 de octubre hasta las 4 de la tarde, de manera virtual, a través del correo electrónico: consejosuperior@correo.unicordoba.edu.co. Posteriormente, del 6 al 10 de octubre se cumplirá el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos”, se informó por parte de Unicor.

¿Cuándo se publicaría la lista de candidatos habilitados?

De acuerdo con lo informado, el día 14 de octubre se publicará la lista de candidatos habilitados y se concedería el plazo para hacer reclamaciones hasta las 4 de la tarde del 17 de octubre. “A estas reclamaciones se les dará respuesta por correo electrónico de los solicitantes el día 24 de octubre”, precisó Unicor.

Asimismo, se estableció que “el Consejo Superior Universitario, a través del acuerdo 080 de 2025, fijó el 14 de noviembre como fecha para la consulta electrónica, la cual se realizará mediante software de consultas y votación en línea en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Igualmente, el máximo órgano colegiado de la Institución estableció que el día 5 de diciembre se hará la designación del rector de la Universidad de Córdoba para el periodo 2025-2031”.

“La novedad en este proceso es que, en aras de darle mayor valoración a los votos de los 3 estamentos que participan en la consulta (estudiantes, profesores y trabajadores), el Consejo Superior decidió, a través del acuerdo 077 de 2025, que pasará al proceso de designación por parte de este órgano colegiado, los o las ciudadanos (as) que obtengan el 30 por ciento de los votos en cada uno de 2 de los 3 estamentos”, se agregó en la comunicación emitida por Unicor sobre el proceso.

¿Cuáles serían los requisitos para postularse al importante cargo?

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio.

2. Acreditar título a nivel de maestría, doctorado o su equivalente, el cual deberá estar debidamente convalidado si ha sido otorgado en el exterior.

3. Acreditar experiencia de por lo menos cuatro (4) años como docente universitario.

4. Acreditar experiencia directiva en instituciones de educación superior legalmente reconocidas, mínima de cinco (05) años.

5. No estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, consagrados en la Constitución y la ley.

6. No haber sido sancionado penal, fiscal y disciplinariamente en el ejercicio de la profesión a excepción de los delitos culposos o políticos.

“Los integrantes del Consejo Superior al anunciar públicamente la convocatoria, expresaron su compromiso por garantizar un proceso totalmente transparente e hicieron un llamado a que prime el debate de las ideas y de la forma como se fortalecerá la alma mater de los cordobeses”, concluyó la comunicación.

Cabe recordar que, el actual rector es Jairo Torres Oviedo, quien ha ocupado el cargo durante dos periodos consecutivos.