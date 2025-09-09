Patrullero cordobés asesinado en Saravena, Arauca, fue despedido con honores

Montería

La Policía del departamento de Córdoba recientemente realizó un sentido homenaje póstumo al patrullero Juan David Pérez Bechara, quien murió tras un ataque armado registrado el pasado 3 de septiembre en Saravena, Arauca, donde también falleció el intendente Jaime Moreno.

“El acto emotivo, realizado en el Comando Departamental de Policía contó con la presencia de compañeros, superiores, autoridades y comunidad en general, quienes se reunieron para rendir tributo al valiente uniformado. Durante el acto, se destacó su profundo compromiso con la seguridad de los colombianos y su entrega incondicional al servicio de la patria”, se informó por parte de la institución que preside el coronel Elkin Corredor.

De acuerdo con lo establecido, el uniformado Pérez Bechara era oriundo del municipio de Canalete, Córdoba. En ese sentido, la Alcaldía de la zona también expresó un mensaje de solidaridad con la familia del patrullero.

“La Alcaldía de Canalete lamenta el fallecimiento del patrullero Juan David Pérez Bechara, un joven oriundo de nuestro municipio, quien con solo 20 años perdió la vida en cumplimiento con su deber en el departamento de Arauca”, puntualizó.