Deportes

Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias: ¿Cuál será la posible formación de la tricolor?

Repasamos el posible once de Néstor Lorenzo para la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas en Maturín.

Jornada 17 de las Eliminatoria Sudamericanas al Mundial de México-EEUU-Canadá 2026. Estadio Metropolitano de Barranquilla. Partido Colombia vs Bolivia. Fotografías Jairo Kasssiani/Colprensa.

Jornada 17 de las Eliminatoria Sudamericanas al Mundial de México-EEUU-Canadá 2026. Estadio Metropolitano de Barranquilla. Partido Colombia vs Bolivia. Fotografías Jairo Kasssiani/Colprensa.

Fabian Macias

Este martes, 9 de septiembre, la Selección Colombia afrontará la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Venezuela como el rival restante a visitar en el camino a la cita mundialista.

Por el lado del equipo ‘cafetero’ dirigido por Néstor Lorenzo, ya tiene asegurado su boleto al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia por 3-0 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el pasado jueves, 4 de septiembre.

La situación cambia para Venezuela, que peleará con Bolivia un cupo por el repechaje internacional, teniendo como objetivo asistir a una Copa del Mundo por primera ocasión en su historia.

Venezuela posee 18 puntos, por lo que un empate le valdría ante Colombia, siempre y cuando Bolivia no derrote como local a Brasil en el Estadio El Alto, de lo contrario estará obligada a vencer en Maturín.

¿Cuál sería la posible formación de Colombia ante Venezuela?

  • Portero: Camilo Vargas
  • Defensas: Johan Mojica, Jhon Lucumi, Davinson Sánchez, Santiago Arias
  • Centrocampistas: Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez,
  • Delanteros: Jhon Arias, Luis Díaz, Jhon Córdoba

¿A qué hora juega Colombia ante Venezuela por Eliminatorias?

Este partido entre Colombia y Venezuela se disputará a las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad