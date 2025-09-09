Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias: ¿Cuál será la posible formación de la tricolor?
Repasamos el posible once de Néstor Lorenzo para la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas en Maturín.
Este martes, 9 de septiembre, la Selección Colombia afrontará la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Venezuela como el rival restante a visitar en el camino a la cita mundialista.
Por el lado del equipo ‘cafetero’ dirigido por Néstor Lorenzo, ya tiene asegurado su boleto al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia por 3-0 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el pasado jueves, 4 de septiembre.
La situación cambia para Venezuela, que peleará con Bolivia un cupo por el repechaje internacional, teniendo como objetivo asistir a una Copa del Mundo por primera ocasión en su historia.
Venezuela posee 18 puntos, por lo que un empate le valdría ante Colombia, siempre y cuando Bolivia no derrote como local a Brasil en el Estadio El Alto, de lo contrario estará obligada a vencer en Maturín.
¿Cuál sería la posible formación de Colombia ante Venezuela?
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Johan Mojica, Jhon Lucumi, Davinson Sánchez, Santiago Arias
- Centrocampistas: Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez,
- Delanteros: Jhon Arias, Luis Díaz, Jhon Córdoba
¿A qué hora juega Colombia ante Venezuela por Eliminatorias?
Este partido entre Colombia y Venezuela se disputará a las 6:30 de la tarde, hora colombiana.
