Funcionario de la Personería de Bogotá también se fue de fiesta a club con fachada de sindicato

Fuentes le confirmaron a W Radio que el delegado número 2 de la Personería de Bogotá para los Derechos Humanos, Diego Valero, acompañó al concejal Julián Triana a la fiesta de remate en el club nocturno, Radio Estrella, el cual funcionaría bajo la fachada de sindicato.

Según fuentes, Valero es uno de los mejores amigos de Triana. Incluso, después de un proyecto presentado por la Personería en el Concejo de Bogotá y en el que el cabildante era ponente, Valero fue ascendido dentro del órgano de control.

A la fiesta también se unió Felipe Megudán, que trabaja en la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora, Angélica Lozano, de la Alianza Verde, y también es uno de los mejores amigos de Triana.

Al ser consultada, la senadora Lozano aseguró que trabaja con Megudán Ruiz de lunes a viernes, pero no interfiere en su vida privada o nocturna. Señaló que es una medida completamente equivocada del Distrito y el alcalde, un retroceso para la ciudad. Sin embargo, mientras esté vigente, tiene que cumplirse.

Finalmente, al remate se unieron todos los funcionarios de la Unidad de Apoyo Normativo del cabildante Julián Triana.

La W Radio consultó al delgado Valero y al abogado Megudán, pero hasta el momento de publicación de esta nota no se ha obtenido respuesta alguna.