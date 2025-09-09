MinComercio busca reactivación de negociaciones para un acuerdo comercial con Japón

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aseguró que, en encuentro con el viceministro Parlamentario, Akiyoshi Kato, del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, se identificaron sectores clave para la cooperación, como “el hidrógeno verde, la energía limpia, los bonos de carbono y la digitalización, pilares de una relación económica moderna y sostenible”.

En cuanto a los productos colombianos que tendrían mayor oportunidad para ingresar a ese país, estarían el café, el cacao, el aguacate Hass y el aceite de coco, los cuales se destacaron en Expo Osaka, vitrina que sirvió, según el Gobierno colombiano, en más de un 97% para el sector de agroalimentos.

Finalmente, el ministerio dijo que en total fueron 353 citas de negocios las que se adelantaron en la macrorueda de Osaka, Japón, realizada la semana pasada, entre 44 exportadores colombianos y 61 compradores internacionales.