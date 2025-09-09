Santa Marta, la ciudad con menor variación de precios entre las 23 principales capitales del país

Santa Marta

Según la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- para el mes de agosto de 2025, el índice de precios al consumidor -IPC- presentó una variación de 0,19 % a nivel nacional, reportando una disminución de 0,09 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes inmediatamente anterior (julio de 2025) cuando se ubicó en 0.28 %, mientras qué, Santa Marta registró una variación de -0,35 % posicionándose 0,54 p.p. por debajo del total nacional.

Según la información, durante el último mes Santa Marta se ubica como la ciudad con menor variación mensual de precios entre las 23 principales capitales del país.

Según el reciente informe del DANE en Índice de Precios al Consumidor Total Nacional, reportó una disminución en la variación de precios mensual y un aumento en los últimos doce meses, asimismo, Santa Marta presentó una disminución para el último mes, pero sigue reportando aumentos en la variación para los últimos doce meses, el Distrito, se sigue ubicando como la ciudad con menor variación anual de precios entre las 23 principales capitales.