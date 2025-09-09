Unidad para las Víctimas entregó indemnizaciones por más de $19.000 millones en Magdalena

Unidad para las Víctimas entregó indemnizaciones por más de $19 mil millones en el Magdalena/ Unidad para las Víctimas

Magdalena

El director general de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero, lideró una jornada de reparación en el municipio de Ciénaga, Magdalena, donde se entregaron 749 giros judiciales de indemnización, a través del Fondo para la Reparación de las Víctimas, por un valor total de $ 19.599 millones.

“Hoy estamos honrando la memoria y dignidad de quienes han sufrido por cuenta del conflicto armado. Estas indemnizaciones judiciales, ordenadas en una sentencia de Justicia y Paz, representan el compromiso del Estado colombiano”,afirmó el director general de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero.

Esta jornada de reparación representa la entrega de indemnizaciones por orden judicial más grande en lo corrido del año 2025 en Magdalena, lo que permite reconocer los derechos de las y los colombianos han sufrido por cuenta de conflicto armado.

Le puede interesar: Se invertirán $75.000 millones para la modernización del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta

Esta entrega en el municipio de Ciénaga se suma a las 14.500 indemnizaciones que ha entregado la entidad en Magdalena en lo corrido del año 2025, beneficiando a 12.980 víctimas del conflicto armado con una inversión superior a los $134.000 millones.