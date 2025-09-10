Ecuador ganó 1-0 a Argentina en el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026
Enner Valencia le dio el triunfo a Ecuador y finalizó las eliminatorias con 29 puntos.
En su último partido de eliminatorias sudamericanas, Enner Valencia anotó el gol con el que Ecuador derrotó 1-0 a Argentina este martes 9 de septiembre en Guayaquil, en partido entre dos selecciones clasificadas al Mundial de 2026.
El goleador histórico de la Tricolor transformó una pena máxima en gol con un remate suave, al medio, ante el Dibu Martínez en el minuto 45+13, en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.
Con esta victoria, Ecuador terminó las eliminatorias con 29 puntos, por encima de todas las expectativas, tras arrancarlas con tres puntos negativos por sanción.
Argentina, pese a la derrota, termina cómodamente en el primer lugar con 38 puntos.
