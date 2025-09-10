Actualidad

Ejército desarticuló estructura ‘Martín Villa’, de la facción de alias ‘Iván Mordisco’, en el Meta

Se incautaron 24 fusiles, 2 morteros, 231 proveedores, 18 granadas de mortero, 30 granadas para dron, 15 minas antipersonales, equipos de comunicaciones e intendencia.

Homicidios, acoso sexual y narcotráfico, los casos que salpican al Ejército(Getty Images)

El Ejército adelantó una operación militar que afectó directamente las finanzas ilícitas derivadas del narcotráfico y la extorsión en los departamentos de Meta y Guaviare.

Según información de inteligencia, parte del material incautado había sido entregado en 2024 por alias ‘Dumar’ o ‘Chito’ (muerto en desarrollo de operaciones militares en días anteriores).

“El Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional continuarán entregando resultados operacionales contundentes para seguir debilitando los factores que amenazan la seguridad de los colombianos.”

Informaron a través de un comunicado.

