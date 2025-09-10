Ejército incautó un arsenal de explosivos en Arauca

Autoridades incautaron material de guerra que sería utilizado para llevar a cabo acciones terroristas en contra de la población civil e infraestructura del estado.

En desarrollo de operaciones ofensivas, en zona rural del departamento de Arauca, donde convergen los municipios de Puerto Rondón, Tame y Arauquita, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 8 lograron la localización, desmantelamiento y destrucción de varios depósitos ilegales pertenecientes al grupo armado organizado (GAO-r) Subestructura 28.

Durante el operativo, que hace parte de las acciones estratégicas para debilitar las capacidades de este grupo armado ilegal, fueron incautados explosivos y material logístico de alto impacto.

En total, se destruyó más de media tonelada de explosivos que serían utilizados para la fabricación de explosivos que serían lanzados mediante drones, además de la instalación de aproximadamente 400 minas antipersonales, con lo que se evitó además la fabricación de cerca de 1000 artefactos explosivos más.