Empieza la 2° temporada de lluvias en Risaralda: Gobernación llama a activar planes de emergencia

En Risaralda, las lluvias no dan tregua, pues muy pocos meses duró la temporada de menos lluvias y vuelven las precipitaciones intensas; lo que se ha evidenciado en los últimos días, sobre todo al occidente del departamento donde ya se han presentado afectaciones.

Cabe recordar, que son 55 puntos críticos detectados, más de 15 mil afectados por diferentes hechos, como la pérdida de la banca en la vía Balboa - La Celia - Pereira.

Debido a ello, La Gobernación de Risaralda solicitó a los alcaldes de los 14 municipios activar sus planes de contingencia para dar respuesta a las posibles emergencias que se puedan presentar.

Diana Carolina Ramírez Laverde, coordinadora departamental para la gestión del riesgo de desastres, manifestó que desde los hogares también deben comenzar a prepararse para esta temporada.

“La Gobernación de Risaralda pidió a los14 municipios activar y actualizar sus planes de contingencia ante la llegada de la segunda temporada de lluvias. También llamó a los organismos de socorro amonitorear zonas de riesgo y a la ciudadanía a tomar precauciones, como no arrojar basura, evitar paseos de olla y asegurar bien sus viviendas, debido a los frecuentes vendavales“, agregó Laverde.

Por otro lado, de los 14 municipios del departamento nueve están en alerta por deslizamientos de tierra y crecientes súbitas, según el Ideam, es el reporte que entregó Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil en Risaralda.

"Hay alerta naranja para el río San Juan (Mistrató y Pueblo Rico) y alerta amarilla para los ríos Risaralda y Cauca (Apía, Belén de Umbría, Balboa, La Virginia, Mistrató y Quinchía).También hay alerta naranja por deslizamientos en Apía, Belén de Umbría, Mistrató, Pueblo Rico y Santuario, y alerta amarilla en La Celia. La Defensa Civil está presente en las zonas afectadas”, comentó Muñoz.

Según la autoridad ambiental a nivel nacional la temporada de más lluvias se extenderá hasta mediados del mes de diciembre.