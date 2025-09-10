Este es el avión que adelanta operaciones contra el narcotráfico en Colombia

Personal militar del Batallón de Especialistas de Mantenimiento de Aviación reparó un motor CT7-9C3, del avión de patrulla marítima casa CN235-300 NPA, aeronave perteneciente al Grupo Aeronaval del Caribe.

Este aeroplano es el encargado de realizar las misiones de lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales, protección de la vida en el mar, exploración aeromarítima, control de tráfico marítimo y pesquero fluvial.

Con base en un estudio de mercado en el sector aeronáutico, el mantenimiento realizado al motor CT7-9C3 tiene un costo aproximado de un millón trescientos mil dólares, lo que permite a la Armada Nacional optimizar sus recursos y agilizar los tiempos de mantenimiento.

El avión casa CN235-300 continuará desarrollando las misiones asignadas en el mar Caribe.

Ahora el motor será llevado a Barranquilla para ser nuevamente instalado en el avión y posteriormente hacer las respectivas pruebas de funcionamiento, teniendo en cuenta los manuales con que cuenta esta aeronave de ala fija.