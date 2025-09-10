Regiones

Este fin de semana se realizará en Santa Marta Expoconexiones

Un espacio donde la innovación, las ideas, y las conexiones se encuentran para transformar e inspirar el futuro de los negocios.

Fenalco Santa Marta  lidera la tercera edición de Expoconexiones, una plataforma que impulsa al comercio local y  que reunirá a empresas, emprendedores y organizaciones con el fin de lograr una integración comercial.

Según lo manifestado por la directora de Fenalco Aura Carolina García este escenario propicia  las relaciones comerciales con oportunidades de negocio, en algunos sectores económicos se  muestran señales positivas de recuperación. 

Expoconexiones busca  convertirse en una plataforma estratégica para la promoción de marcas, el fortalecimiento de alianzas y el crecimiento del sector productivo en la región.

