Este fin de semana se realizará en Santa Marta Expoconexiones

Santa Marta

Fenalco Santa Marta lidera la tercera edición de Expoconexiones, una plataforma que impulsa al comercio local y que reunirá a empresas, emprendedores y organizaciones con el fin de lograr una integración comercial.

Según lo manifestado por la directora de Fenalco Aura Carolina García este escenario propicia las relaciones comerciales con oportunidades de negocio, en algunos sectores económicos se muestran señales positivas de recuperación.

Expoconexiones busca convertirse en una plataforma estratégica para la promoción de marcas, el fortalecimiento de alianzas y el crecimiento del sector productivo en la región.