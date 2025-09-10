Con la expedición de un seguro de vida para una persona, la empresa aseguradora se compromete a pagar una suma de dinero a los beneficiarios designados en caso de que este sujeto llegue a fallecer o sufra una enfermedad o discapacidad grave.

En Colombia, existen distintos tipos de seguros de vida de acuerdo con la empresa que los expide y lo que pueden ofrecer. Por ejemplo, hay seguros temporales que cubren al asegurado durante un período determinado (por ejemplo, 10 o 20 años).

Otros seguros ofrecen cobertura total, que protege a la persona durante toda su vida o, incluso, hay seguros que combinan elementos de ahorro y protección, con lo que la aseguradora invierte parte de las primas pagadas por el asegurado y paga una suma asegurada a los beneficiarios en caso de que muera la persona.

Estos seguros no solo protegen financieramente a los familiares sobrevivientes de una persona, sino que brindan tranquilidad en momentos emocionalmente difíciles.

¿Quienes pueden cobrar el seguro de un ser querido que murió? Estas son las opciones

Con frecuencia, surge la duda de quién es la persona que debe reclamar el seguro de vida de un ser querido tras su muerte.

Generalmente, se espera que la persona que toma el seguro sea quien informe a sus seres queridos quiénes son sus beneficiarios cuando muera. No obstante, como en muchos casos no es así, es frecuente que haya desconocimiento al respecto y que este dinero no sea reclamado.

Para consultarlo, existen dos caminos: uno es indagar con la aseguradora de la persona fallecida, en caso de que se conozca cuál es.

La otra opción es consultar el Registro Único de Seguros (RUS). Para hacerlo, debe seguir los siguientes pasos:

Ingrese a la página web del RUS o haga clic aquí: https://www.rus.com.co/

Seleccione el tipo de seguro que desea consultar (por grupo o individual).

Llene el formulario con los datos que le piden.

Haga clic el botón de ‘Enviar’.

Una vez cumplidos estos pasos, el sistema le entregará la información.

