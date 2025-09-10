Soldado profesional murió en combates con el ELN en Catatumbo

Combates registrados en las últimas horas en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander, deja un soldado profesional muerto. / Foto: Ejército Nacional.

Tibú

Combates registrados en la región del Catatumbo, entre el Ejército y el ELN, dejó un soldado profesional muerto.

“En la tarde de ayer, 9 de septiembre, soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, que adelantaban operaciones de control territorial para neutralizar las confrontaciones de los grupos armados organizados, sostuvieron combates de encuentro contra integrantes del GAO ELN, Frente Juan Fernando Porras Martínez, en la vereda Las Delicias, municipio de Tibú, Norte de Santander”, aseguró el Ejército a través de un comunicado.

Más información A la cárcel hombre señalado de hurtar 69 millones de pesos en medio de un caso de fleteo en Cúcuta

El medio de los combates perdió la vida el soldado profesional Yamid Araque Cely, oriundo del municipio de Floresta, Boyacá.

“El Ejército Nacional expresa sus más sentidas condolencias a la familia de nuestro soldado, quien entregó su vida en cumplimiento del deber, protegiendo a los colombianos. Un equipo interdisciplinario brinda apoyo integral a sus seres queridos en este difícil momento”.

Araque Cely tenía más de 10 años de servicio. Aseguró el Ejército Nacional que continúan las operaciones en territorio.